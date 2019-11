Meksikanın xarici işlər nazirliyi şənbə günü mübahisəli seçki ilə bağlı bir həftə davam edən Boliviyadakı siyasi vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Meksikanın xarici işlər nazirliyinin açıqlamasında deyilir: "Meksika üçün demokratiya yeganə yoldur və bu prosesi güc və zorakılıqla əvəz etmək geri çəkilmə deməkdir. Meksika hökuməti, Prezident Evo Moralesin söylədiyi kimi, dialoqa çağırır".

Milli.Az

