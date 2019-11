Hicab geyinən şahzadə tənqid edildi - FOTO

İsveç Krallığının vəliəhd şahzadəsi Viktoriya Bosniya ve Hersoqovinaya səfəri zamanı Sarayevoda məscidi ziyarət edərkən hicab geyindiyinə görə kütləvi şəkildə tənqid edilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveçin "Fira Tider" nəşri yazıb.

"Vəliəhd şahzadə Viktoriya məyus etdi. O, Sarayevoya səfəri zamanı müsəlman hicabı geyinmişdi", - sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri qeyd edib.

Bildirilir ki, səfər zamanı kral cütlüyü məscidlə yanaşı, həm də pravoslav kilsəsini, katolik kafedralını və sinaqoqu da ziyarət edib.

Milli.Az

