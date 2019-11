Aktrisa Hazal Filiz Küçükköse sevgilisi ilə obyektivlərə tuş gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Hazal uzun müddətdir eşq yaşadığı Alp Gülerlə şam yeməyinə yollanıb. kameraları görən cütlük həyəcanlanıb.

Aktrisa sevgilisi ilə fotosunun çəkilməməsi üçün məkandan qaçmaq istəyib. Amma Hazalın planı baş tutmayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.