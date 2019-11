Bakı, Trend:

Boliviya Prezidenti Evo Morales bazar günü ölkədə yeni prezident seçkilərinin keçiriləcəyini açıqladı.

Trend-in məlumatına görə, Morales sosial şəbəkələrdə yayımlanan mətbuat konfransında bunları söyləyib: "Mən Boliviya xalqının səsvermə yolu ilə yeni hökumətini seçmələri üçün yeni seçkilərə çağırıram" deyə o bildirib.

