Ukraynada "Xalqın xidmətçisi" partiyasının yeni rəhbəri Aleksandr Korniyenko olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "TASS" yazıb.

Onun namizədliyini fraksiya qurultayının iştirakçıları yekdilliklə dəstəkləyib.

Bu postda o, Ali Radanın sədri Dmitri Razumkovu əvəzləyib.

