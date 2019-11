Almaniya kansleri Angela Merkel Avropanı yeni silah sistemləri yaratmağa çağırıb.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə RİA yazıb.

"Gələcəkdə biz yeni silah sistemlərini, o cümlədən hərbi təyyarə və tank layihələrini birlikdə inkişaf etdirəcəyik. Almaniya və Fransa bu sahədə ciddi inkişafdadır", - Merkel bildirib.

Milli.Az

