Sumqayıtda yol qəzası olub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə şəhərin girişində, Sülh küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "Mitsubishi" markalı avtomobillə "VAZ-2106" markalı avtomobil toqquşub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da "VAZ-2106" markalı avtomobilə ciddi ziyan dəyib.



