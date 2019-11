Gəncədə 14 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Totanlı yaşayış massivində qeydə alınıb.

2005-ci il təvəllüdlü Qurbanova Lalə Şıxəli qızı yaşadığı evin hamamında dəm qazından zəhərlənib. Gənc qız dərhal yaxınları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xəstənin vəziyyətin kafi olduğu bildirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.