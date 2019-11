Ucarda bir neçə gün əvvəl bıçaqlanan şəxs xəstəxanada ölüb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, noyabrın 7-də axşam saatlarında şəhərin 20 yanvar küçəsində mübahisə zamanı dörd bıcaq zərbəsi alan Fərzəliyev Abbas Malik oğlu Ucar rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Reanimasiya şöbəsində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

Milli.Az

