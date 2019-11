Londonun “Arsenal” futbol klubunun hücumçusu Pyer-Emerik Obameyanq lüks “Lamborghini” markalı avtomobillə qəzaya düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, komandasının məşqindən sonra otelə tələsən futbolçu avtomobillə digər maşını keçmək itəyərkən onu vurub.

Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmasa da, hər iki nqəliyyat vasitəsinə ziyan dəyib.

Qeyd edək ki, futbolçunun idarəetməsində olan avtomobilin qiyməti təxminən 600 min manatdır.



