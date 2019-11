İran Səudiyyəyə sülh təklifi: "Plan..."

İran regional təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa həsr olunmuş "Hörmüz sülh təşəbbüsü"nün detallarını Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanına göndərib.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi Abbas Musəvi danışıb.

"Daha əvvəl İran Prezidenti Həsən Ruhani tərəfindən BMT-yə təqdim olunan "Hörmüz sülh təşəbbüsü" planı detallarla birlikdə əlaqədar dövlətlərə, o cümlədən Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanına göndərilib", - Musəvi bildirib.

Onun sözlərinə görə, rəsmi Tehran cavab olaraq müsbət reaksiya alıb.

Milli.Az

