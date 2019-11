Banqladeşin cənub və cənub-şərq sahillərini vuran "Bulbul" qasırğasının səbəb olduğu leysan və kəskin hava 3 nəfərin ölümünə səbəb olub.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, kəskin hava şəraitinin hökm sürdüyü bölgədə insanların təhlükəsiz bölgələrə təxliyəsi də başlayıb.

Artıq 1.5 milyon insan təxliyə olunub.

Milli.Az

