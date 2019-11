Avstraliyanı cənginə alan meşə yanğınları zamanı 3 nəfər həlak olub.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə AFP yazıb.

Məlumata görə, yanğınlar zamanı təxminən 30 nəfər xəsarət alıb. Onların əksəriyyəti yanğınsöndürmə-xilasetmə xidmətinin əməkdaşları olub. Ölkədə mindən artıq insan təxliyə edilib, 150-dən artıq ev yanıb.

