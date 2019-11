İsveçrənin “Patek Filipp” kompaniyasının istehsalı olan saat Cenevrədə keçirilən “Only Vatch” auksionunda təxminən 2 milyard dollara satılıb.

Axar.az xəbər verir ki, poladdan hazırlanan saat bu göstərici ilə dünyada satılmış ən bahalı saat ünvanına sahib olub.

Qeyd edək ki, “The Grandmaster Chime Reference 6300A-010” 2014-cü ildə məhdud tirajla buraxılıb.

