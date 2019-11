Məşhur müğənni "The Libertines" qrupunun solisti Pete Doherti Fransada həbs edilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı narkotik satıcısı ilə söhbət edərkən polislər tərəfindən saxlanılıb. Müğənninin üstündə axtarış aparan polis 2 qram kokayin tapıb.

Doherti hazırda həbsxanadadır. 40 yaşındakı ifaçı 48 saat polis nəzarətində qalacaq.

Milli.Az

