Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd Qərbin Suriya xalqına təsir göstərmək cəhdləri barədə danışıb.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə RT yazıb.

Onun sözlərinə görə, müharibə illəri ərzində Qərb xalqı öz hökumətinin əleyhinə çıxmağa çağırıb.

"Əhalinin üsyançıları, "mələk" adlandırılan "ağ dəbilqəli" terrorçuları dəstəkləyəcəyi gözlənirdi, lakin bu, olmadı", - Əsəd bildirib.

Milli.Az

