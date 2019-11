Boliviyada bazar günü yeni prezident seçkiləri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Evo Morales açıqlama verib.

Morales sosial şəbəkələrdə yayımlanan mətbuat konfransında bunları söyləyib: "Mən Boliviya xalqının səsvermə yolu ilə yeni hökumətini seçmələri üçün yeni seçkilərə çağırıram".

