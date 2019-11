Ankarada zəlzələ baş verib

Bakı. Trend:

Türkiyənin Ankara vilayətində 3,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 13:11-də qeydə alınıb.

Təlafat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

Türkiyənin Ankara vilayətində 3,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 21:42-də qeydə alınıb.

Yeraltı təkanların episentri Yenimahalle rayonunda, ocağı isə yeddi kilometr dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələ Çankaya, Altındağ və Keçioren rayonlarında da hiss olunub.

