Türkiyə-Suriya sərhədində insident olub.

Publika.az xəbər verir ki, PKK/PYD terrorçuları Təl Abyad şəhərinin Suluk qəsəbəsinin mərkəzində bomba partladılıb.

İlkin məlumata görə, hücumda 9 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb.

Partlayışdan sonra xarabaya çevrilən binaların dağıntıları altında qalanları xilasetmə işləri davam edir.

Qeyd edək ki, Təl Abyad Türkiyə ilə sərhəd xəttində yerləşir və ötən ay bu bölgə "Barış pınarı" hərəkatı ilə terrorçulardan təmizlənmişdi.

Zümrüd

