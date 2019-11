Goranboyda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Dəliməmmədli kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

"Hyundai" və "Vaz" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

