Türkiyəli aktyor Kenan İmirzalığolu "Alef" serialı ilə ekranlara qayıdır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi ekran işindən qazandığı məbləğə Şiledə iki mərtəbəli və həyətində hovuz olan villa satın alıb. O, şəhərin səs-küyündən uzaqlaşmaq üçün həftə sonlarını xanımı, aktrisa Sinem Koballa birlikdə burada keçirəcək.

Qeyd edək ki, 8 bölümdən ibarət olan "Alef" serialı BluTV-də yayımlanacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.