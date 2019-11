Sümükləri gündən-günə zəiflədən dörd VƏRDİŞ

Türkiyəli travmatoloq-ortoped İbrahim Rızvanoğlu sümük sağlamlığı haqqında vacib məlumatları açıqlayıb.

Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssis uşaqlıqda qəbul edilən qidaların sümüyün möhkəmliyində əhəmiyyətli rolu olduğunu vurğulayıb.

Xüsusilə kalsium, D və K vitamini, fosfor və maqneziumla zəngin qidalar sümük inkişafı və sağlamlığı qorumaq üçün vacibdir. Süd və süd məhsullarından başqa (qatıq, pendir, kefir və s.) balıq, qaraciyər, ispanaq, qırmızı bibər, brokoli, pomidor, banan, portağal çox faydalıdır.

Kefir, qatıq, pendir və süd sümük inkişafı üçün zəruri olan qidalandırıcı mənbələr arasındadır və 35 yaşa qədər ehtiyat rolunu oynaya bilər. Başqa sözlə, 35 yaşına qədər bu qidalar gələcəkdə yarana biləcək sümük əriməsinin qarşısını ala bilər, bu yaşdan sonra qəbul edilən qidalar kalsium ehtiyatını artırmasa da stabilliyə təsir edir.

Araşdırmalara görə, duzdan çox istifadə edən insanlarda sümüklərin sınma ehtimalı 4 qat daha yüksəkdir. Odur ki, duzun miqdarı nəzərə alınmalıdır.

Bundan əlavə, qazlı içkilər sümüklərin tükənməsinə səbəb ola bilər. Həm də çox proteinli qidalara üstünlük vermək sümüklərə zərər verə bilər.

Qəhvə faydalı olsa da, gündə 2 fincandan artıq qəbul orqanizm üçün zərərlidir. Çünki qəhvə orqanizmdən kalsiumun sidik yolu ilə xaric olunmasını sürətləndirir. Dolayısı ilə sümüklərdə olan minerallar yavaş-yavaş azalmağa başlayır.

Siqaret də sümüklər üçün zərərlidir. O, sümüyün qidalanmasını təmin edən damarların yaranmasına mane olur, həmçinin mövcud damarların tıxanmasına yol açır. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.