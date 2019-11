Banqladeş sahillərində baş vermiş “Bulbul” qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Bundan əvvəl qasırğa nəticəsində 6 nəfərin öldüyü bildirilmişdi.

Təbii fəlakət nəticəsində 30 nəfər yaralanıb, 36 nəfər tkin düşüb.

Hökumətin təşəbbüsü ilə sahilyanı ərazilərin 2 milyona yaxın sakini təxliyə edilərək müvəqqəti sığınacaqlara yerləşdirilib.

Qasırğa 6 mindən çox yaşayış binasına ziyan vurub.



