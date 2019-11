Kökəltməyən, az kalorili qidalar - SİYAHI

Hər kəs ləzzətli qidalar qəbul edib artıq çəki almamağı istəyir. Lakin bu olduqca çətindir. Belə ki, kökəlmək istəməyənlər yeməklərin həcmindən çox, onun kalorisinə diqqət etməlidir.

Kəvər - 100 qram = 60 kalori

Göbələk - 70 qram = 15 kalori

Qabaq - 124 qram = 18 kalori

Alma - 125 qram = 57 kalori

Sarımsaq - 3 qram = 5 kalori

Limon - 30 qram limon suyu = 8 kalori

Qara kələm - 200 qram = 33 kalori

Xiyar - orta ölçülü = 16 kalori

Pomidor - orta ölçülü = 25 kalori

Qreypfrut - orta ölçülü = 100 kalori

Brokoli - bir boşqab = 31 kalori

Böyürtkən - bir boşqab = 62 kalori

Portağal - orta ölçülü - 80 kalori

