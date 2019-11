Türkiyənin Bursa şəhərinin İznik rayonunda yaşayan Nusrət Aktaş adlı şəxs dünyanın ən bahalı göbələyindən tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aktaş 1 gündə 5 kq ən bahalı göbələkdən toplayıb.

Nadir tapılan və torpağın altında yetişən göbələk lüks restoranların ən bahalı menyularında yer alır. Ləzzətli olduğu qədər qiyməti ilə də məşhur göbələk növüdür. Bu göbələk meşəlik ərazilərdə meşə ağaclarının köklərində, 5-20 sm dərinlikdə əmələ gəlir. Dünyanın bir çox bögləsində bitir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.