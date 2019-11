Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XI turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Sabah" klubu "Sumqayıt"ı qəbul edib. "Bank Respublika Arena"da keçirilən görüş "Sumqayıt"ın 3:1 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, bu oyundan sonra xallarının sayını 14-ə çatdıran "Sumqayıt" turnir cədvəlində 4-cü pilləyə yüksəlib, "Sabah" isə 10 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb.

