"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə edib

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, turun son oyununda "Qarabağ" "Zirə"ni qəbul edib. Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçirilən qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. Beşinci dəqiqədə fransalı hücumçu Maqaye Qeye Ağdam təmsilçisini hesabda önə keçirib. 69-cu dəqiqədə isə Riçard Qadze "Zirə"nin bərabərlik qoluna imza atıb.

Birinci pillədə qərarlaşan "Qarabağ" bu nəticədən sonra 27-ci xalını qazanıb.

İlk dövrənin başa çatmasına üç tur qalmış Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv ikinci sırada olan "Keşlə"dən 8 xal öndədir. "Zirə" isə 11 xalla 5-6-cı yerləri bölüşdürür.

Qeyd edək ki, günün digər matçında "Sumqayıt" səfərdə "Sabah"ı məğlub edib - 3:1. İlk oyun günündə isə "Qəbələ" "Səbail"i 3:0, "Keşlə" "Neftçi"ni 2:1 hesabı ilə üstələyib.



