ABŞ Suriyada neft sahələrini qorumaq üçün saxlayacağı əsgər sayını açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, ABŞ ordusunun Baş qərargah rəisi Mark Milli mindən az, beş yüz civarında, hətta bəlkə altı yüz əsgərin Suriyada qalacağını deyib.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Fəratın şərqində həyata keçirdiyi “Barış pınarı” hərəkatına görə ABŞ qüvvələri bu bölgədən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı.

Zümrüd

