Ən az 13 nəfər "Bulbul" siklonunun qurbanı olub.

Trend-in məlumatına görə, siklon Banqladeş sahillərində müşahidə olunub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl təbii fəlakət nəticəsində 6 ölü, 30 yaralı və 36 itkin düşdüyü barədə məlumat verilmişdi.

Banqladeş hakimiyyəti vəziyyəti nəzarəti altına götürdüyünü bildirib.

