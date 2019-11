Ən az 13 nəfər "Bulbul" siklonunun qurbanı olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, siklon Banqladeş sahillərində müşahidə olunub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl təbii fəlakət nəticəsində 6 ölü, 30 yaralı və 36 itkin düşdüyü barədə məlumat verilmişdi.

Banqladeş hakimiyyəti vəziyyəti nəzarəti altına götürdüyünü bildirib.

