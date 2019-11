Əlahiddə Ümumqoşun Orduda "Ən yaxşı mühəndis-istehkam və mühəndis-kəşfiyyat manqası" adı uğrunda yarış keçirilib.

Müdafiə Nazirliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, yarışa cəlb olunan mühəndis silahlanma vasitələrinə baxılıb və şəxsi heyətə yarışın məqsədi çatdırılıb.

Yarışda ixtisas hazırlığından şərti düşmənin ön xəttinin qarşısında mina-partlayış maneələrinin kəşfiyyatının aparılması və əl üsulu ilə həmin maneələrdən keçidlərin açılması praktiki yerinə yetirilib.

Sonra yarış iştirakçılarından test üsulu ilə məqbullar götürülüb və qaliblər mükafatlandırılıb.

Milli.Az

