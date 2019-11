Bakı. Trend:

İraqda əldəqayırma partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində beş italyan əsgəri yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, hərbçilər İraq təhlükəsizlik qüvvələrini terrorçu qruplara qarşı öyrədilməsi üçün missiyanın tərkibində olublar.

Bildirilir ki, dərhal yaralanan 5 əsgərə yardım göstərilib:

"Onlar (İŞİD ilə mübarizə üzrə) koalisiyaya da daxil olan ABŞ helikopterləri tərəfindən təxliyə edilərək xəstəxanaya aparılıb".

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.