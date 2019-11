Əməkdar artist Elza Seyidcahan "İnstagram" hesabında yeni fotosunu paylaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, Seyidcahan bu dəfə fərqli geyimdə, maraqlı pozada şəkil çəkdirib.

O, ayağını qaldırıb, masanın üzərinə qoyaraq kamera qarşısına keçib.

Əməkdar artistin görüntüləri izləyicilərdə maraq doğurub.

Qeyd edək ki, stilist Anar Ağakişiyev də daha əvvəl eyni pozada foto çəkdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.