İraqda əldəqayırma partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində beş italyan əsgəri yaralanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hərbçilər İraq təhlükəsizlik qüvvələrini terrorçu qruplara qarşı öyrədilməsi üçün missiyanın tərkibində olublar.

Bildirilir ki, dərhal yaralanan 5 əsgərə yardım göstərilib:

"Onlar (İŞİD ilə mübarizə üzrə) koalisiyaya da daxil olan ABŞ helikopterləri tərəfindən təxliyə edilərək xəstəxanaya aparılıb".

Milli.Az

