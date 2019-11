Xolesterolun FAYDASI DA VARMIŞ

İsveç alimləri sağlam xolesterolun xüsusiyyətlərini aşkar ediblər.

Milli.Az bildirir ki, xolesterol orqanizmin insulin qarmonunu istehsal etməsi üçün zəruri olan reseptorun yaranmasına kömək edir.

Bundan əlavə, hüceyrələri xroniki və ya uzun müddət davam edən glikemiya - qanda yüksək qlükoza səbəb olan stres vəziyyətindən qoruyur.

Bu kəşfə imza atan İsveç və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan alimlər bildirir ki, yüksək səviyyədə xolesterol ilə insanlarda spesifik metabolit istehsal olunur və bu insulin istehsalının artmasına səbəb olur.

Bu kəşf, aclıq hissinin yaranmasını və artıq çəkinin əmələ gəlməsinin səbəbini izah etməyə kömək edir. (ölkə.az)

Milli.Az

