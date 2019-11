Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçularımız Kişinyov şəhərindəki “Zimbru” stadionunda Moldova yığması ilə qarşılaşıb.

Oyun meydan sahibi komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Millimizin heyətində Alina Dorofeyeva fərqlənib.

