İngiltərə Premyer Liqasında 12-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi oyununda lider “Liverpul” öz meydanında “Mançester Siti”ni qəbul edib. Yurgen Kloppun komandası 3:1 hesabı ilə qələbə qazanaraq liderliyini möhkəmləndirib.



Qeyd edək ki, hazırda “Liverpul”un 34 xalı var. “Lester” və “Çelsi” 26 xalla 2-ci, 3-cü yerləri bölüşür. “Mançester Siti” isə 25 xalla 4-cüdür.

