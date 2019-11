Bakı. Trend:

İspaniyada növbədənkənar parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb.

Trend-in məlumatına görə, seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 09:00-da açılıb və 20:00-a qədər işləyib.

İstisna Kanar adalarındakı səsvermə məntəqələridir, burada vaxt fərqinə görə, məntəqələr bir saatdan sonra bağlanıb.

Nəticələrə əsasən Deputatlar Konqresinin (aşağı palatanın) 350 üzvü, həmçinin 208 senator seçiləcəkdir.

