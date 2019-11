İspaniyada növbədənkənar parlament seçkilərində bülletenlerin 95 faizi hesablanıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, İspaniya Sosialist İşçi Partiyası bu nəticələrə əsasən qalıb gəlir.

Həmin nəticələrə əsasən partiya Deputatlar Konqresində (parlamentin aşağı palatası) 350 yerin 120-ni tutur.

“Vətəndaş”partiyası 21 faiz səslə 88, “Voks” partiyası isə 15 faiz səslə 52 yer tutur.

Seçilmiş nümayəndələrin səlahiyyət müddəti dörd ildir.



