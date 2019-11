Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa ölkəsinə rəsmi səfər edəcək.

“Report” RİA “Novosti” istinadən xəbər verir ki, bu, onun Avropa Birliyinin ərazisinə 2016-cı ildən sonra edəcəyi ilk səfər olacaq.

Belə ki, Aleksandr Lukaşenko 11 noyabrda Avstriyaya səfər edəcək. Səfər iki gün davam edəcək.

Qeyd edək ki, Lukaşenko ona qarşı tətbiq olunan sanksiyalar səbəbindən Avropa İttifaqı ölkələrinə səfər edə bilmirdi.



