Türkiyədə "Jeep" ilə minik avtomobili toqquşub.

Trend-in məlumatına görə, yol qəzası nəticəsində bir nəfər həlak olub, 8 nəfər isə xəsarət alıb.

Hadisə Samsun vilayətinin Çarşamba rayonunda baş verib. Güclü zərbədən "Jeep" alovlanıb.

Hadisə nəticəsində azyaşlı qız ölüb.

