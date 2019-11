Türkiyə S-400 hava hücumundan müdafiə sistemindən imtina etməsə, ABŞ Konqresi sanksiya layihələrini işə salacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəsmisindən açıqlama gəlib.

ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Robert O'Brayn CBS telekanalının canlı yayımında Konqresin sanksiya tətbiq etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

O bildirib ki, mövzu Ərdoğan gələn həftə üçün nəzərdə tutulan Vaşinqton səfərində də prezident Donald Tramp tərəfindən dilə gətiriləcək.

Zümrüd

