Meksikanın Sonora ştatında silahlı şəxslər qızıl daşıyan SVD yük maşınına hücum edib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "El Debate" bildirib.

Məlumata əsasən, cinayətkarlar ümumi dəyəri 500 milyon peso (təxminən 26 milyon dollar) olan 47 külçə oğurlamağı bacarıblar.

İlkin məlumatlara görə, onlar 3 nəfərdən ibarət olub.

