Boliviya prezidenti Evo Morales istefa etdiyini açıqlayıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Pagina 7" qəzeti bildirib.

Məlumata əsasən, keçmiş dövlət başçısının təyyarəsi Argentina ərazisində uçuş planını istəyib. Təyyarə El-Alto beynəlxalq hava limanından uçub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl silahlı qüvvələr onu ölkədə sabitliyin təmin olunması üçün vəzifədən getməyə çağırıblar.

Milli.Az

