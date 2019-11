Türkiyədə ağı qəza: 20-yə yaxın yaralılar var

Bakı. Trend:

Türkiyədə zəncirvari qəza nəticəsində 2 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında Bursa vilayətində baş verib.

Ximdəti mikroavtobus, minik avtomobili və furqonun bir-biri ilə toqquşduğu bildirilir.

Hadisə yerinə səhiyyə isçiləri, jandarma əməkdaşları və yanğınsöndürən briqadaları cəlb edilib.

Biri üç aylıq uşaq olmaqla iki nəfər həlak olub. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdiriliblər.

