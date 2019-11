Boliviya polisi eks-prezident Evo Moralesi saxlamaq istəyir.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Səhiyyə Naziri Qabriela Montanyo bildirib.

Q.Montayo deyib: "Boliviya polisi qanunsuz olaraq Evo Moralesi saxlamaq niyyətindədir, bu dəlilik barədə dünyaya bildiririk".

Moralesin başçılıq etdiyi Boliviyanın bütün yüksək rəhbərliyi bir neçə saat əvvəl istefa verib.

Milli.Az

