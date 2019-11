Beynin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün 4 ÜSUL

Əgər bir gün bir anda beyinə kifayət qədər qan getməzsə nə olacağını bilirsinizmi?

Belə ola bilər: beyin toxumasının kiçik bir hissəsi ölməyə başlayar, daha az əlaqələr yaranar, yaddaşımız pozular, beyin iflicinin riski artar.

Publika.az xəbər verir ki, bunu bilmək çox vacibdir - beyinə gedən qan miqdarında kiçik bir artımın olması orqanizmin ciddi xəstəlikdən qorunmasına kömək edir.

Bunu necə etmək istərdiniz? Bugünkü yazıda beyinə daha çox qan getməsinə kömək etmək üçün 5 yol tapacağıq.

1. Beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün aerobik məşqlər.

Aerobik məşq ürək-damar funksiyasını artırır və beləcə beynə qan axınını artırır.

Beyninizə qan axınını artırmaq üçün edə biləcəyiniz ən yaxşı aerobik məşqləri tapmaq istəyirsiniz? Aşağıdakı sadə fəaliyyətlərdən birini seçə bilərsiniz:

- Hər gün yarım saat yeriyin.

- Hər gün 15 dəqiqə qaçın.

- Rəqs dərsləri alın.

- Hər gün 15 dəqiqə velosiped sürün.

- Evdə aerobik məşqlər edir.

2. Beynə qan axınını artırmaq üçün ən yaxşı qidalar

Beyninizin sağlamlığına kömək edəcək bir çox yemək var. Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, bu orqan hər bir ürək vurğusunda yaranan qanın 20%-ni istifadə edir, yəni bu o deməkdir ki, yüksək miqdarda enerji istehlak edir. Bu ehtiyacını qlükozadan, karbohidratlardan və bəzi uyğun proteinlərdən alır.

Daim yemək vərdişinizdə olması lazım olan ən yaxşı qidaları qeyd edək:

Bütün taxıllar: qəhvəyi düyü, yulaf, arpa, çovdar.

Vital yağ turşuları: somon, sardina, avokado, zeytun yağı, qoz, balqabaq toxumu.

Çiyələk və sitrus meyvələri.

Pomidor, qara kələm, brokoli, ispanaq, quşqonmaz.

Yumurta

Adaçayı

3. Tütünə, artıq çəkiyə və stresə yox deyin

Bunun nəzərə alınması həyati vacibdir: tütün, artıq çəki və stress beyin sağlamlığınızın ən təhlükəli üç düşmənidir. Məsələn, tütün nikotin formasında daxil olaraq böyrəküstü vəzləridə qıcıqlandıraraq adrenal hormonunun ifraz olunmasına səbəb olur.

Adrenalin eyni zamanda bədən stress altında olduqda da ortaya çıxır. Bu da mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırır, ürək döyüntüyə və hipertenziyaya səbəb olur.

Bütün bunlar pankreasın daha az insulin istehsalına səbəb olur, qan şəkərinin səviyyəsi yüksəlir və bu, beyni həddindən artıq qıcıqlandırır

Obezitə nədir? Bu xəstəlik beynə qan axını necə təsir edir? Kilolu olmaq beyin iflicinin riskini artırır. Yağ yığılması ilə damarlar və arteriyalar sərtləşir və buna görə də qan axını azalır.

Bunlar hamısı ciddi sağlamlıq problemləri gətirir, amma əgər biz dietamizə diqqət yetirib və daha yaxşı vərdişlər əldə etsək, bu problemlərdən qaça bilərik. Bir cəhd etməyə dəyər!

4. Hər gün beyin məşqləri edin.

Beynə daha çox qan getməsi üçün beyin məşqlərinin rolu çox vacibdir. Yaddaş, maraq, gündəlik fəaliyyət, motivasiya.

Bütün bunlar neyronlar arasında yeni əlaqələr yaradır. Zamanla, daha çox toxuma, yeni strukturlar meydana gəlir və beyniniz mümkün xəstəliklərə daha çox davamlı olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.