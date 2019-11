Aparıcı Xose Bernardo bıçaqlanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda İnstaqramda məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, Xose "Artyom" adlanan ərazidə bıçaqlanıb. Qardaşı Rafael də həmin vaxt onun yanında olub.

