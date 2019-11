Rusiyanın Xalq artisti, şoumen və "Pole çudes" verilişinin aparıcısı Leonid Yakuboviç əməliyyat olunub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 74 yaşlı sənətçinin ürəyinə kardistimulyator aparat yerləşdirilib. Əməliyyatdan bir neçə gün sonra evə buraxılan aktyorun vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir.

Milli.Az

