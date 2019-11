Portuqaliya Premyer Liqasında 11-ci turun oyunları davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycan yığmasının hücumçusu Renat Dadaşovun çıxış etdiyi "Pasuş de Ferreyra" doğma meydanda "Tondela" ilə qarşılaşıb və 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Renat görüşə ehtiyat oyunçular skamyasında başlayıb və 45+1-ci dəqiqədə meydana çıxıb.

Qeyd edək ki, "Pasuş de Ferreyra" hazırda 8 xalla 18 komanda arasında 17-cidir.

Milli.Az

